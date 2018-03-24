В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Евгений Куйвашев, занимающий должность губернатора Свердловской области, настоял на том, чтобы процесс демонтажа телевизионной башни, расположенной в Екатеринбурге, проходил в полном соответствии с расчётами, что позволит обеспечить безопасность граждан.

Жители города собрались, чтобы наблюдать за сносом "достопримечательности", по словам местных журналистов, изначально пришли 200-300 очевидцев, но толпа продолжала упорно расти. Башню подорвали при помощи снарядов, закрепленных на 70-метровой высоте, после чего сработала взрывчатка на высоте 10 метров. Это позволило безопасно обрушить строение за считанные минуты. Горожане назвали снос "эпичным зрелищем". В компании-подрядчике, которая занималась обрушением, подтвердили, что снос прошел в штатном режиме.

Александр Вест

Куйвашев на встрече с Андреем Козицыным, являющимся генеральным директором «УГМК-Холдинг» и сити-менеджером Александром Якобом, ознакомился с точными планами планируемых мер, которые обязаны обеспечить безопасность горожанам при ликвидации телебашни. Евгений Куйвашев отметил, что первостепенной задачей является придерживание расчётов, сделанных специалистами, что позволит избежать нанесения ущерба городской собственности, а также личной собственности и здоровья самих горожан.