В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Куйвашев на встрече с Андреем Козицыным, являющимся генеральным директором «УГМК-Холдинг» и сити-менеджером Александром Якобом, ознакомился с точными планами планируемых мер, которые обязаны обеспечить безопасность горожанам при ликвидации телебашни. Евгений Куйвашев отметил, что первостепенной задачей является придерживание расчётов, сделанных специалистами, что позволит избежать нанесения ущерба городской собственности, а также личной собственности и здоровья самих горожан.
В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашнюСегодня, 08:23
В городе Екатеринбурге был отменен аукцион по реализации недостроенной телевизионной башни возле цирка. В скором времени объявление об объекте снимут с сайта
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в ОАЭ по приглашению главы Минпромышленности Дениса Мантурова для участия в бизнес-форуме.
Евгений Куйвашев во время выступлений перед депутатами Заксобрания Свердловской области предложил поискать альтернативные варианты для обеспечения