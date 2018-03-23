Блогеры-путешественники советуют хоть раз в жизни попасть на Мадагаскар

Блогеры, которые увлекаются путешествиями и были на острове Мадагаскар, советуют хоть раз в жизни побывать там каждому. Они уверяют, что для этого существует много поводов.

Дарья Дмитриева

Остров Мадагаскар не имеет популярности среди туристов. Но для тех, кто желает увидеть что-то новое и необычное, это отличное место. Государство, расположенное на острове, имеет большое количество интересных мест, среди которых только пять заповедников, которые можно посещать туристам. Также на острове расположены более двух десятков национальных парков и два десятка заказников.Блогеры делятся опытом в добывании сапфиров, которые можно найти на острове. Но такое занятие разрешено не каждому. Максим и Инна, травел-блогеры, были первыми иностранцами, которым было разрешено испробовать это ремесло в одной из рек республики.Эксперт по вопросам Мадагаскара уверена, что туристы не «протоптали» ещё маршрут на остров из-за проблемной транспортного сообщения, а также сложной политической ситуации в стране. Глава Мадагаскара Эри Радзаунаримампианин посетил Россию. Людмила Карташова, знаток острова, уверена, что ситуация поменяет своё положение, и Мадагаскар не будет иметь отбоя от русских туристов.