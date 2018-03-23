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| | "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает

"Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает

Сегодня, 19:19
Кирилл Терёшин, более известный как «руки-базуки», рассказал подробности своего самочувствия. Теперь его руки стали более тёмными, а сам синтол постепенно высасывают из огромных бицепсов.

"Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает

 

«Кисть руки начинает менять цвет, сначала была красная теперь чуть темнее, думаю потихоньку там все рассасывается, лекарства думаю мне помогут и все будет хорошо», - написал Терёшин. Он также акцентировал внимание на том, что это не является пиаром и любой из подписчиков может прийти к нему домой и убедиться в правдоподобности его слов. Однако сам «синтоловый качок» подвергся критике в социальных сетях. Часть сообществ социальной сети «ВКонтакте», которая прославила Терёшина, теперь обвиняет его в получении хайпа. Он не раз обманывал подписчиков, рассказывая о своём самочувствии ради получения денег за рекламу.

Так, пару месяцев назад Терйшин показал «руки-базуки» без 60-сантиметрового бицепса, а спустя некоторое время сообщил о некой «шутке», которую плохо все восприняли. Он становился гламурной «синтоловой блондинкой», а также удалил брови, увеличил ноги и теперь страдает от мучений. Специалисты сообщили, что хайп «рук-базук» пройдет ближе к лету, а сам Терёшин будет мучиться от боли из-за высокой температуры, вызванной влиянием синтола.
Вещий Олег
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