«6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания

«6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голоданияСегодня, 19:20
Специалист в области диетологии сообщила, что занятие рукоделием может помочь в борьбе с лишним весом. Диетолог считает, что это может стать хорошей заменой
По мнению ученых, от тяжелой старости есть действенное средство. Начать следует с периодического голодания и легких упражнений. Данный комплекс улучшает
Колетт Хеймовиц, личный диетолог Ким Кардашьян, раскрыла три главных правила питания светской львицы. Именно благодаря им звезда всегда в хорошей форме.