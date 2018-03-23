«6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания

Диетолог из США Лиза Дрейер поведала, что стоит сделать, чтобы похудеть, пользуясь методом периодического голодания. Есть 6 факторов, которые очень важно соблюдать, как сообщает HotGeo.

Специалист сразу предостерегла, что у периодического голодания достаточно противопоказаний. Диабетики, беременные женщины и люди, у которых расстройство желудка, пользоваться таким методом не могут. В целом, способ не считается самым лучшим, однако если хочется попробовать именно его, то нужно делать это строго по правилам.

Первый фактор – подбор режима. Определяя время еды и калории, следует учитывать особенности своего организма, не берясь за первый попавшийся вариант. Второй фактор – обязательно употребление продуктов с содержанием белка и клетчатки. Третий – запрещены перерывы на разгрузочный день. Четвёртый – противопоказаны интенсивные физические тренировки, поскольку организм ослаблен и просто их не выдержит. Пятый – употребление как можно большего количества воды. Наконец, шестой фактор – если есть какое-то недомогание, периодическое голодание нужно сразу же прекратить и обратиться к врачу.

Ирина Летинская