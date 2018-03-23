Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца

Владельцы апартаментов на Васильевском острове, где обитал хип-хоп музыкант Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, Слава КПСС и прочими, уже почти 60 дней ищут желающих снять жилье. Никто не отзывается на объявление, а арендаторы не собираются сбавлять цену. Владельцы квартиры с настойчивостью достойной подражания публикуют информацию о сдаче помещений. Жилье отлично подойдет для творческих личностей. Им должны заинтересоваться дизайнеры, живописцы, все интересующиеся шоу-бизнесом. Впервые объявление о сдаче в аренду квартиры, где жил Гнойный, появилось в январе этого года.
Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяцаСегодня, 18:21
Гнойный считает Новосибирск столицей рэпа в России. Об этом он сообщил публике, выступая на концерте в джаз-клубе «Труба». Настоящее имя Гнойного Вячеслав
Рэпер Гнойный (Слава КПСС, Вячеслав Машнов) и Филипп Киркоров станут судьями нового вокального шоу "Успех" на "СТС". Участники проекта будут сражаться за свое
Рэпер Гнойный выступит на Украине под псевдонимом Слава КПСС. Информация об этом появилась на страницах в популярных социальных сетях концерт-холла «Атлас»,