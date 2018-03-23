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| | Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца

Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца

Сегодня, 18:21
В СМИ Петербурга два месяца кряду публикуют объявление с предложением арендовать квартиру, где рэп-исполнитель Гнойный давал интервью журналисту и видеоблоггеру Юрию Дудю.

Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца

 

Владельцы апартаментов на Васильевском острове, где обитал хип-хоп музыкант Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, Слава КПСС и прочими, уже почти 60 дней ищут желающих снять жилье. Никто не отзывается на объявление, а арендаторы не собираются сбавлять цену. Владельцы квартиры с настойчивостью достойной подражания публикуют информацию о сдаче помещений. Жилье отлично подойдет для творческих личностей. Им должны заинтересоваться дизайнеры, живописцы, все интересующиеся шоу-бизнесом. Впервые объявление о сдаче в аренду квартиры, где жил Гнойный, появилось в январе этого года.
 
Слава КПСС ранее выпустил клип с настоящей оргией. Музыкант известен не только в качестве хип-хоп исполнителя, но и как участник рэп-баттлов. Молодой человек стал особенно популярным выигрыша в творческой битве с Оксимироном.

Домбровский Сергей
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