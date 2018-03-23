Самая дорогая квартира в СЗФО сдается в Калининграде

Эксперты риэлтерского рынка выявили рейтинг самого дорого жилья в Северо-западном федеральном округе.

Сергей Денисов

Самая дорогая квартира в этом регионе сдается в Калининграде. Арендодатели просят за нее 100 000 рублей. Проживание в апартаментах за такую цену, по мнению риэлтеров, оправдывает тех, кому хочется достойного комфорта. Площадь сдающегося жилья составляет 270 квадратных метров. Здесь есть спортзал, бильярдная, три спальни, столовая и прекрасный вид на город.При составлении рейтинга не брался Санкт-Петербург, где аренда одна из самых дорогих в стране. Вторую строчку заняла квартира в городе Ухта, где за 200 квадратных метров обустроенного жилья просят 65 000 рублей в месяц. На третьей позиции город Кудрово Ленинградской области, где за жилье площадью в 54 квадратных метров просят 59 000 рублей.