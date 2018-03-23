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| | В Дагестане определили девушку, способную прожить без благ цивилизации

В Дагестане определили девушку, способную прожить без благ цивилизации

Сегодня, 17:36
В Дагестане завершился этно-проект «Возвращение. Проживи жизнь предков», в котором 12 девушек доказывали свою способность выжить без благ цивилизации.

В Дагестане определили девушку, способную прожить без благ цивилизации

 

Накануне в столице Дагестана объявили победительницу первого этно-проекта «Возвращение. Проживи жизнь предков». В кинотеатре Россия прошло награждение сотрудницы частного охранного предприятия из Хасавюрта Зайнаб Булачовой. Девушка лучше всех справилась с заданием выживания в деревне без благ цивилизации и получила в награду 100 тысяч рублей.

В Дагестане определили девушку, способную прожить без благ цивилизации

 

Напомним, что этно-проект проводился в формате реалити-шоу. 12 девушек со всей республики на время поселились в селе Хоредж Хивского района. Девушки вели домашнее хозяйство с помощью орудий предков и сами добывали себе еду. Все гаджеты и блага цивилизации были запрещены, вплоть до сладостей. Каждые два дня одна девушка выбывала, для многих проект стал испытанием. Победительницу определили зрители.
Виктория Озерова
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