В Ростове-на-Дону председатель дачного товарищества травит собак дачников

Жительница Ростова-на-Дону написала, что недавно потеряла собаку. И песик умер не от старости или продолжительной болезни. Дачного сторожа ростовчанки отравила председатель дачного товарищества, которая славится своей ненавистью к собакам. Владелица погибшего животного отчаялась воззвать к совести предполагаемой отравительницы и решила найти справедливость в интернете.

Дарья Светозарова

Пользовательница написала, что ее пес все время жил на даче. Она наведывалась его кормить, а однажды застала пса уже мертвым. При дальнейшем осмотре стало понятно, что собаку отравили. Женщина уверена, что это дело рук председательницы, которая славится своей нетерпимостью к собачьему племени. Она часто жаловалась, что псы мешают ей спать, и в частности эта собака своим лаем будила ее по ночам. В ответ женщина возмутилась, что на дачах никто не появляется вплоть до марта-апреля. Подозреваемая даже не скрывала своей неприязни к погибшему животному и его сородичам. Одна из дачных собак даже цапнула ее за пятую точку, когда скандалистка начала кричать на ее хозяйку.Жалобщица пишет, что в вине председательницы никто не сомневается, но прямых доказательств нет. С повинной отравительница идти не собирается, а диктофонная запись с признательными показаниями (больше похожими на браваду охранительницы спокойствия) юридической силы не имеет.Мнения пользователей разделились. Одни согласились с тем, что нужно изыскать средства и вывести отравительницу на чистую воду, а другие поддержали председательницу. Они заявили, что дачные собаки почти как бродячие: агрессивные и раздражительные. «Стрелять их надо!», - написали более суровые подписчики.