Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix «Яндекс.Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу Пребывавший в коме фанат «Барселоны» очнулся, услышав гимн «Севильи» Сотрудник РАН в Казани рассказал о прогрессивном порно будущего Жириновский рассказал о своём уходе из политики В Благовещенске нечто хочет вырваться из-под земли Жители Волгограда приняли за гранату лапку индюка В Москве школьнику сломали ногу после "шутки про мамку"
| | У Шонгуя мужчина увидел зависшее в небе НЛО

У Шонгуя мужчина увидел зависшее в небе НЛО

Сегодня, 16:10
Нередко в последнее время загадочные огни на небе вызывают у людей различные ассоциации. Так произошло и в населенном пункте между Шонгуем и Магнетитами - каждому видится что-то свое. К примеру, людям с особо бурной фантазией показалось, что они увидели космический корабль внеземных цивилизаций.

У Шонгуя мужчина увидел зависшее в небе НЛО

 

Заметил его 18 марта житель Мурманской области Владимир. Загадочные огни зависли над лесом, где нет жилых домов. По словам Владимира, странный объект провисел неподвижно практически 5 минут, а следом за этим двинулся в сторону аэропорта «Мурманск».

«Это уже третье явление, первые два мне увидеть не удалось. Они произошли на том же месте и видела их моя супруга. Она рассказала о том, что они были намного ярче. Объект также некоторое время стоял на одном месте в районе 4 часов утра, а после начал двигаться в сторону аэропорта. На половине расстояния между Шонгуем и Мурмашами свечение внезапно свечение исчезло. Третье явление видел лично и даже на фотоаппарат заснял», - заявил Владимир, твердо уверенный в том, чему стал свидетелем.

Он признался также, что не знает, как объект появился, но увидел его в момент стояния. В зависшем состоянии никаких подозрений оно у мужчины не вызвало.
Николай Офицеров
Новости по теме
В Австрии в небе увидели странное свечение
В Австрии в небе увидели странное свечение

В небе над Австрией испугала местное население призрачная медуза. 

В Колумбии НЛО оторвался на концерте
В Колумбии НЛО оторвался на концерте

13 ноября, в организацию по изучению НЛО MUFON пришло сообщение от жителя города Тунхта, Колумбия. Местный житель рассказал о том, что в момент, когда он был

Над Тюменью в небе видели неизвестное свечение
Над Тюменью в небе видели неизвестное свечение

В небе над Тюменью увидели нечто светящееся. Снимки непонятного явления были опубликованы в Сети.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости