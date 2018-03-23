У Шонгуя мужчина увидел зависшее в небе НЛО

Нередко в последнее время загадочные огни на небе вызывают у людей различные ассоциации. Так произошло и в населенном пункте между Шонгуем и Магнетитами - каждому видится что-то свое. К примеру, людям с особо бурной фантазией показалось, что они увидели космический корабль внеземных цивилизаций.

Николай Офицеров

Заметил его 18 марта житель Мурманской области Владимир. Загадочные огни зависли над лесом, где нет жилых домов. По словам Владимира, странный объект провисел неподвижно практически 5 минут, а следом за этим двинулся в сторону аэропорта «Мурманск».», - заявил Владимир, твердо уверенный в том, чему стал свидетелем.Он признался также, что не знает, как объект появился, но увидел его в момент стояния. В зависшем состоянии никаких подозрений оно у мужчины не вызвало.