У Шонгуя мужчина увидел зависшее в небе НЛО

Заметил его 18 марта житель Мурманской области Владимир. Загадочные огни зависли над лесом, где нет жилых домов. По словам Владимира, странный объект провисел неподвижно практически 5 минут, а следом за этим двинулся в сторону аэропорта «Мурманск».
«Это уже третье явление, первые два мне увидеть не удалось. Они произошли на том же месте и видела их моя супруга. Она рассказала о том, что они были намного ярче. Объект также некоторое время стоял на одном месте в районе 4 часов утра, а после начал двигаться в сторону аэропорта. На половине расстояния между Шонгуем и Мурмашами свечение внезапно свечение исчезло. Третье явление видел лично и даже на фотоаппарат заснял», - заявил Владимир, твердо уверенный в том, чему стал свидетелем.
Он признался также, что не знает, как объект появился, но увидел его в момент стояния. В зависшем состоянии никаких подозрений оно у мужчины не вызвало.