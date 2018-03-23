В Уфе лишили пенсии сироту, потерявшую родителей

Пенсионный фонд Уфы отказался выплачивать законную пенсию 19-летней сироте, которая потеряла обоих родителей.

Согласно законодательству, девушка имеет полное право на пенсию по случаю потери кормильца. Свой отказ в Пенсионном фонде объясняют тем, что девушка не находилась на территории Российской Федерации, а жила и училась в Чехии. Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать действия фонда незаконными, а также обязать выплатить сироте ее законные деньги. Октябрьский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Пенсионный фонд Уфы вернул девушке не выплаченную пенсию в сумме более 185 тыс. рублей после отклонения апелляционной жалобы в Верховном суде.