В Уфе лишили пенсии сироту, потерявшую родителей

Согласно законодательству, девушка имеет полное право на пенсию по случаю потери кормильца. Свой отказ в Пенсионном фонде объясняют тем, что девушка не находилась на территории Российской Федерации, а жила и училась в Чехии. Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать действия фонда незаконными, а также обязать выплатить сироте ее законные деньги. Октябрьский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Пенсионный фонд Уфы вернул девушке не выплаченную пенсию в сумме более 185 тыс. рублей после отклонения апелляционной жалобы в Верховном суде.
В Уфе лишили пенсии сироту, потерявшую родителейСегодня, 16:02
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Пенсионный фонд Украины обязан возобновить выплаты пенсии бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову. Такое решение принял Подольский районный суд Киева.