В Ростове к ЧМ-2018 появятся вытрезвители для болельщиков

В ростовской поликлинике №4 во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 будет функционировать вытрезвитель, специально предназначенный для болельщиков, которые прибудут в Ростов лицезреть мировое первенство.

Александр Вест

Вытрезвитель, который будет функционировать в ростовской больнице во время проведения ЧМ-2018, имеет вместимость в 40 человек. В зависимости от состояния болельщиков, которые будут доставлены в ростовский вытрезвитель, медицинские специалисты окажут всю необходимую помощь подвыпившим фанатам. Кроме вытрезвителя также будет функционировать и травмпункт, который станет принимать пострадавших пациентов на круглосуточной основе.Все ростовские госпитали обзаведутся специальными волонтёрами, которые в случае необходимости смогут выступать в качестве переводчика для оказания необходимой помощи пострадавшим иностранным гражданам.