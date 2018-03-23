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| | В Ростове к ЧМ-2018 появятся вытрезвители для болельщиков

В Ростове к ЧМ-2018 появятся вытрезвители для болельщиков

Сегодня, 14:25
В ростовской поликлинике №4 во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 будет функционировать вытрезвитель, специально предназначенный для болельщиков, которые прибудут в Ростов лицезреть мировое первенство.

В Ростове к ЧМ-2018 появятся вытрезвители для болельщиков

 

Вытрезвитель, который будет функционировать в ростовской больнице во время проведения ЧМ-2018, имеет вместимость в 40 человек. В зависимости от состояния болельщиков, которые будут доставлены в ростовский вытрезвитель, медицинские специалисты окажут всю необходимую помощь подвыпившим фанатам. Кроме вытрезвителя также будет функционировать и травмпункт, который станет принимать пострадавших пациентов на круглосуточной основе.

Все ростовские госпитали обзаведутся специальными волонтёрами, которые в случае необходимости смогут выступать в качестве переводчика для оказания необходимой помощи пострадавшим иностранным гражданам.
Александр Вест
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