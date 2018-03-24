Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Эксперты назвали самую популярную секс-игрушку Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов «Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева «6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram
| | В Астрахани наладили производство мыльных пенисов

В Астрахани наладили производство мыльных пенисов

Сегодня, 06:20
Все мыслимые и немыслимые формы искусства хендмейда перетекли в интимную сферу. Девушка из Астрахани варит мыло в виде мужских детородных органов. Нередко она присыпает их блестками, чтобы, по всей видимости, было еще веселее мыть руки с помощью подобного «украшения» для ванной комнаты.

В Астрахани наладили производство мыльных пенисов

 

Девушка называет себя «мастерица ПЕНИСтых мыл» и она изготавливает мыльце неизменной длиной в 14 сантиметров. Расцветка, буквально любая, на выбор клиента: красные, синие, черные, розовые половые органы из мыла могут попасть в ванну к любой желающей. Запахи также разнятся: Сhanel, Lancome, мята, клубника или сладенький пломбир и это лишь стартовый набор.

Мастерица утверждает, что если мыться с глицериновым пенисом, то со временем укрепятся ноги, а кожа рук станет значительно мягче. В состав астраханка добавляет масло миндаля. Товар пользовался особенной популярностью в качестве подарка на 8 марта, рассказала астраханка, и больше у мужской части населения.

Сейчас девушка продает в неделю до пяти глицериновых пенисов. Стоит также отметить, что при покупке мастерица также спрашивает наличие паспорта. Пользователи в восторге от разработок «мастерицы ПЕНИСтых мыл» и советуют покупать их всем для того, чтобы была возможность мыться даже «в самых труднодоступных местах».
Николай Офицеров
Новости по теме
Ксения Собчак в черном купальнике покаталась на лодке в Астрахани
Ксения Собчак в черном купальнике покаталась на лодке в Астрахани

Российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак, несмотря на свои радикальные оппозиционные взгляды, решила отдохнуть в Астрахани. Девушка недавно

В США учёные открыли тайну происхождения мужских детородных органов
В США учёные открыли тайну происхождения мужских детородных органов

Американские учёные из медицинской школы Гарвард открыли тайну происхождения мужских детородных органов. Также они дали ответ на вопрос, почему у ящериц и змей

Астраханка предстанет перед судом за избиение грудного малыша
Астраханка предстанет перед судом за избиение грудного малыша

Перед судом предстанет молодая мать, которая живет в Астрахани. Женщина обвиняется в том, что избила собственного грудного малыша.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости