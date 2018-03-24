В Астрахани наладили производство мыльных пенисов

Все мыслимые и немыслимые формы искусства хендмейда перетекли в интимную сферу. Девушка из Астрахани варит мыло в виде мужских детородных органов. Нередко она присыпает их блестками, чтобы, по всей видимости, было еще веселее мыть руки с помощью подобного «украшения» для ванной комнаты.

Николай Офицеров

Девушка называет себя «мастерица ПЕНИСтых мыл» и она изготавливает мыльце неизменной длиной в 14 сантиметров. Расцветка, буквально любая, на выбор клиента: красные, синие, черные, розовые половые органы из мыла могут попасть в ванну к любой желающей. Запахи также разнятся: Сhanel, Lancome, мята, клубника или сладенький пломбир и это лишь стартовый набор.Мастерица утверждает, что если мыться с глицериновым пенисом, то со временем укрепятся ноги, а кожа рук станет значительно мягче. В состав астраханка добавляет масло миндаля. Товар пользовался особенной популярностью в качестве подарка на 8 марта, рассказала астраханка, и больше у мужской части населения.Сейчас девушка продает в неделю до пяти глицериновых пенисов. Стоит также отметить, что при покупке мастерица также спрашивает наличие паспорта. Пользователи в восторге от разработок «мастерицы ПЕНИСтых мыл» и советуют покупать их всем для того, чтобы была возможность мыться даже «в самых труднодоступных местах».