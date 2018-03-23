Ростовчанка воспела ужасные ростовские дороги и стала звездой интернета

Общероссийская проблема «дураков и дорог» коснулась и Ростова-на-Дону. И если с дураками еще не все ясно, то о плохом асфальте в донской столице уже не только говорят, но и поют. Юной жительнице города воспевание прохудившегося дорожного покрытия принесло большую популярность среди интернет-пользователей.

Дарья Светозарова

Молодая певица поет о мостовой, которая разбита и изуродована как жизнь брошенной девушки: «Такой же разбитый, как жизнь твоей бывшей», - произносит начинающая артистка, и слова эти трогают до слез. Земляки исполнительницы начали делиться роликом друг с другом и выражать вместе с певицей надежду, что к ЧМ-2018 «раны» асфальта затянуться и городские магистрали исцелятся.Несмотря на негативное, на первый взгляд, содержание трека, в нем есть место надежде, что скоро все изменится. И в самом деле, не может же правительство страны допустить, чтобы иностранные футболисты получили травму, так и не добравшись до футбольной арены. Поэтому асфальт обязательно найдется.