В Пензенской области проведут стимуляцию рождаемости

«У нас должен появиться четкий план, отработанная система, которая может охватывать все аспекты, оказывающие влияние на благополучие семьи. Необходимо создать такие условия, в которых молодые родители должны чувствовать себя уверенно. Следует заботиться, в первую очередь о тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в социальной защите», - отмечает Белозерцев.
Среди мер, направленных на стимулирование рождаемости, поддержка семьи в связи с рождением и воспитанием детей. Также проводится информационная работа о способах получения выплат и пособий. Оказывается всяческое содействие улучшению жилищных условий для семей. Среди них, предоставление земельных участков, льготных займов, социальных выплат, компенсаций за наем жилья и прочее.
«В планах — широкое внедрение более удобных форм занятости для родителей — неполный рабочий день или неделя, гибкий график работы, удаленный труд и т. п. Для женщин будут организованы специальные ярмарки вакансий, на которых предприятия представят именно такие возможности трудоустройства», — сообщили в пресс-центре областного правительства.