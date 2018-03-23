В Пензенской области проведут стимуляцию рождаемости

Возглавляющий Пензенскую область Иван Белозерцев заявил, что в скором времени будет проведена серьезная работа по улучшению демографической ситуации в регионе. На данный момент ее следует сделать приоритетной.

Николай Офицеров

», - отмечает Белозерцев.Среди мер, направленных на стимулирование рождаемости, поддержка семьи в связи с рождением и воспитанием детей. Также проводится информационная работа о способах получения выплат и пособий. Оказывается всяческое содействие улучшению жилищных условий для семей. Среди них, предоставление земельных участков, льготных займов, социальных выплат, компенсаций за наем жилья и прочее.», — сообщили в пресс-центре областного правительства.