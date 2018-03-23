Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов «Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева «6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик
| | В Пензенской области проведут стимуляцию рождаемости

В Пензенской области проведут стимуляцию рождаемости

Сегодня, 23:00
Возглавляющий Пензенскую область Иван Белозерцев заявил, что в скором времени будет проведена серьезная работа по улучшению демографической ситуации в регионе. На данный момент ее следует сделать приоритетной.

В Пензенской области проведут стимуляцию рождаемости

 

«У нас должен появиться четкий план, отработанная система, которая может охватывать все аспекты, оказывающие влияние на благополучие семьи. Необходимо создать такие условия, в которых молодые родители должны чувствовать себя уверенно. Следует заботиться, в первую очередь о тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в социальной защите», - отмечает Белозерцев.

Среди мер, направленных на стимулирование рождаемости, поддержка семьи в связи с рождением и воспитанием детей. Также проводится информационная работа о способах получения выплат и пособий. Оказывается всяческое содействие улучшению жилищных условий для семей. Среди них, предоставление земельных участков, льготных займов, социальных выплат, компенсаций за наем жилья и прочее.

«В планах — широкое внедрение более удобных форм занятости для родителей — неполный рабочий день или неделя, гибкий график работы, удаленный труд и т. п. Для женщин будут организованы специальные ярмарки вакансий, на которых предприятия представят именно такие возможности трудоустройства», — сообщили в пресс-центре областного правительства.
Николай Офицеров
Новости по теме
В ГУ МВД России по Саратовской области ведется работа по улучшению жилищных условий сотрудников и пенсионеров
В ГУ МВД России по Саратовской области ведется работа по улучшению жилищных условий сотрудников и пенсионеров

Работа по улучшению жилищных условий сотрудников и пенсионеров ГУ МВД России по Саратовской области проводится Главным управлением на постоянной основе. 

Иван Белозерцев внес предложение по перекраске домов в Пензе
Иван Белозерцев внес предложение по перекраске домов в Пензе

Губернатор Иван Белозерцев предложил изменить внешний вид домов города Пензы. С такой инициативой он выступил в понедельник, 15 февраля, на заседании в

Работа Фонда поддержки детей продлена на три года
Работа Фонда поддержки детей продлена на три года

Работа "Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" продлена до 2020 года. Соответствующий Указ Владимира Путина опубликован на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости