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| | РПЦ выпустила комиксы с лайфхаками про духовную безопасность

РПЦ выпустила комиксы с лайфхаками про духовную безопасность

Сегодня, 12:15
С благословения Выборгского епископа Игнатия было выпущено первое пособие для молодежи, которое называется «Техника духовной безопасности». Книжка оформлена в виде комиксов. Информацию об этом озвучили на презентации издания представители Выборгской епархии.

РПЦ выпустила комиксы с лайфхаками про духовную безопасность

 

Нарисовали картинки студенты Академии художеств, а текст для молодых читателей составил епархиальный протоирей Артемий Литвинов. Кафедра Выборгской епархии первая отважилась на подобный контакт с молодежью. Ранее Русская Православная Церковь проявляла известный консерватизм в коммуникациях с паствой. Клирики негативно относились к экспериментам Ватикана, который тиражировал литургические службы под фон популярной рок-музыки, не принимали участия в светских фестивалях и форумах.

Издание комиксов по духовной безопасности положительно воспринято и взрослыми прихожанами, которые воспользуются пособием для того, чтобы объяснить своим детям, как себя вести в церкви, порядок и смысл церковных богослужений и правила поведения на литургиях, крестных ходах и крестильно-поминальных обрядах.

Пособие уже раздается бесплатно по территориальным общинам, и составители комиксов подумывают о дополнительном издании.
Сергей Денисов
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