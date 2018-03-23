РПЦ выпустила комиксы с лайфхаками про духовную безопасность

С благословения Выборгского епископа Игнатия было выпущено первое пособие для молодежи, которое называется «Техника духовной безопасности». Книжка оформлена в виде комиксов. Информацию об этом озвучили на презентации издания представители Выборгской епархии.

Сергей Денисов

Нарисовали картинки студенты Академии художеств, а текст для молодых читателей составил епархиальный протоирей Артемий Литвинов. Кафедра Выборгской епархии первая отважилась на подобный контакт с молодежью. Ранее Русская Православная Церковь проявляла известный консерватизм в коммуникациях с паствой. Клирики негативно относились к экспериментам Ватикана, который тиражировал литургические службы под фон популярной рок-музыки, не принимали участия в светских фестивалях и форумах.Издание комиксов по духовной безопасности положительно воспринято и взрослыми прихожанами, которые воспользуются пособием для того, чтобы объяснить своим детям, как себя вести в церкви, порядок и смысл церковных богослужений и правила поведения на литургиях, крестных ходах и крестильно-поминальных обрядах.Пособие уже раздается бесплатно по территориальным общинам, и составители комиксов подумывают о дополнительном издании.