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| | В Подмосковье не хотят проводить археологическую экспертизу перед освоением земель

В Подмосковье не хотят проводить археологическую экспертизу перед освоением земель

Сегодня, 11:53
Представители администрации и губернатор Московской области Андрей Воробьев выдвинули предложение изменить законодательство РФ относительно обязательной археологической экспертизы при освоении земель.

В Подмосковье не хотят проводить археологическую экспертизу перед освоением земель

 

По мнению руководителей, в проведении исследования историками нет никакой необходимости. Рядовые граждане не согласны с такой точкой зрения. Люди настаивают на проведении археологической экспертизы, так как в ином случае при строительстве новых объектов могут уничтожить памятники былых времен, имеющих огромную ценность для специалистов. По словам историков, территория Подмосковья мало изучена. Во времена СССР запланировали провести масштабную экспертизу на этой территории, но стараниями западных стран Союз распался и все работы приостановились.

Археологи уверены, Андрей Воробьев и прочие управленцы, идут на поводу у бизнесменов. Предприниматели в погоне за выгодой не обращают внимание на культурные памятники и готовы крушить все на своем пути. Если изменить законодательство, то коммерсанты получать возможность начинать строительство на новых землях без проведения экспертизы. В итоге важные исторические памятники будут погребены навсегда.
Домбровский Сергей
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