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| | ФАС подозревает «Р-Фарм» в сговоре с Минздравом

ФАС подозревает «Р-Фарм» в сговоре с Минздравом

Сегодня, 10:21
Министерство здравоохранения подозревается в нарушении закона «О защите конкуренции». ФАС допускает, что Минздрав создавал для «Р-Фарм» преимущества при закупке медикаментов.

ФАС подозревает «Р-Фарм» в сговоре с Минздравом

 

Нарушения в деятельности министерства выявлены во время неплановой проверки Федеральной антимонопольной службой. По предварительным данным, Минздрав мог создать для организаций Алексея Репика привилегии при закупке некоторых лекарств: против ВИЧ, гепатита, туберкулеза.

По информации «Ведомостей», компанией «Р-Фарм» в прошлом году было нарушено около 20 контрактов по госзакупкам. За эти нарушения компанию не должны были допускать к торгам. ФАС планирует возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Юридические лица будут оштрафованы на сумму до 50% от цены контракта, должностные лица понесут административную и уголовную ответственность. Кроме того, антимонопольной службой сделан запрос российским представительствам зарубежных производителей медикаментов с требованием рассказать об их работе с «Р-Фармой».

Сама обвиняемая компания утверждает, что не принимала информацию от ФАС по поводу нарушений и никогда не обсуждала с Минздравом преимущественные для себя условия при госзакупках. В Министерстве здравоохранения сообщают, что проверка проходила с грубыми нарушениями законодательства. Руководство Минздрава планирует подать жалобу на проверяющую службу в Генпрокуратуру.
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