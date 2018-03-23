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| | На полигоне "Ядрово" установлены две аэрозольные пушки

На полигоне "Ядрово" установлены две аэрозольные пушки

Сегодня, 08:32
Для снижения концентрации вредных веществ, а также устранения неприятного запаха на мусорном полигоне «Ядрово» в Московской области были установлены две аэрозольные пушки. Об этом заявлено на официальном сайте правительства Подмосковья.

На полигоне "Ядрово" установлены две аэрозольные пушки

 

«Согласно полученному поручению со стороны губернатора области Андрея Воробьева, пушки решено было установить для полной нейтрализации запаха, а также снижения концентрации активных органических соединений», - отмечается в сообщении.

Воробьев накануне дал обещание также, что уже на следующей неделе закроет полигон и приступит к его реконструкции.
 
«Вчера состоялся непростой разговор с жителями Волоколамска. Мы приняли решение уже на следующей неделе закрыть «Ядрово» и приступить к активной фазе его рекультивации. Мусор сюда свозили в районе 40 лет, потому избавиться от неприятного запаха за день не удастся. Мы понимаем жителей, но просим набраться терпения. Мы займемся ликвидацией того, что копилось долгие годы», - заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что принято решение о снижении нагрузки на полигон в два раза. Все работы по дегазации планируется завершить к 15 июня, после чего город должен задышать свободно.
Николай Офицеров
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