На полигоне "Ядрово" установлены две аэрозольные пушки

Для снижения концентрации вредных веществ, а также устранения неприятного запаха на мусорном полигоне «Ядрово» в Московской области были установлены две аэрозольные пушки. Об этом заявлено на официальном сайте правительства Подмосковья.

Воробьев накануне дал обещание также, что уже на следующей неделе закроет полигон и приступит к его реконструкции.

«Вчера состоялся непростой разговор с жителями Волоколамска. Мы приняли решение уже на следующей неделе закрыть «Ядрово» и приступить к активной фазе его рекультивации. Мусор сюда свозили в районе 40 лет, потому избавиться от неприятного запаха за день не удастся. Мы понимаем жителей, но просим набраться терпения. Мы займемся ликвидацией того, что копилось долгие годы», - заявил Воробьев.

Николай Офицеров

», - отмечается в сообщении.Губернатор отметил, что принято решение о снижении нагрузки на полигон в два раза. Все работы по дегазации планируется завершить к 15 июня, после чего город должен задышать свободно.