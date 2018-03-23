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| | Выпускникам «Серебряного университета» в присутствии Исаака Калины вручили сертификаты об окончании обучения

Выпускникам «Серебряного университета» в присутствии Исаака Калины вручили сертификаты об окончании обучения

Сегодня, 04:19

22-го марта прошел дебютный выпуск «Серебряного университета». Этот образовательный проект стартовал в 2017-м году на базе МПГУ. Он предназначен для москвичей старшего поколения. В общей сложности количество участников проекта составило более 2,5 тыс. человек. Об этом написал портал LIFE24.

 

Выпускникам «Серебряного университета» в присутствии Исаака Калины вручили сертификаты об окончании обучения

Выпускной прошел в присутствии руководителя московского Департамента образования Исаака Калины, ректора МПГУ Игоря Реморенко и главы столичного ДТСЗН Владимира Петросяна. Поздравив выпускников, они вручили им сертификаты об успешном окончании обучения. По итогам этого Исаак Иосифович побеседовал с журналистами.

 

В рамках общения со СМИ Исаак Калина заявил, что получать образование — важно для человека в любом возрасте. Внуки и правнуки должны брать пример со своих родственников старшего поколения — подчеркнул министр.

 
 

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