Выпускникам «Серебряного университета» в присутствии Исаака Калины вручили сертификаты об окончании обучения

22-го марта прошел дебютный выпуск «Серебряного университета». Этот образовательный проект стартовал в 2017-м году на базе МПГУ. Он предназначен для москвичей старшего поколения. В общей сложности количество участников проекта составило более 2,5 тыс. человек. Об этом написал портал LIFE24.

Выпускной прошел в присутствии руководителя московского Департамента образования Исаака Калины, ректора МПГУ Игоря Реморенко и главы столичного ДТСЗН Владимира Петросяна. Поздравив выпускников, они вручили им сертификаты об успешном окончании обучения. По итогам этого Исаак Иосифович побеседовал с журналистами.

В рамках общения со СМИ Исаак Калина заявил, что получать образование — важно для человека в любом возрасте. Внуки и правнуки должны брать пример со своих родственников старшего поколения — подчеркнул министр.