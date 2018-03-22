«Геноцид в Волоколамске»: Лена Миро предложила радикальный метод решения проблемы со свалкой

Очередной свой блог Лена Миро посвятила последним событиям в Волоколамске. Так поступали фашисты и другого сравнения с подобными действиями, по ее мнению, не найти. Те, морили людей газом в камерах, а эти со слов блогера, травят людей в Подмосковье. Именно там в среду отравили пятьдесят деток отравляющими газами с помойки, а затем их положили в больницу так как их тошнило, рвало, а тело покрылось пятнами. А уже сегодня аналогичные признаки интоксикации были обнаружены у двухсот сорока горожан.

Януш Серпнень

Со слов топового блогера, наиболее противно то, что помогать им никто не собирается. Правда, писательница утверждает, что Ксения Собчак таки побывала во время предвыборной гонки там, но как прискакала так и ускакала. И хотя, Елена Мироненко утверждает, что та рассказывает о закрытии свалки, но на самом деле она лишь врет. Не оказали помощи, со слов скандального блогера, и ура-патриоты, а власть только продолжает давать обещания. Так в результате недавнего массового отравления, руководитель области дал обещание отправить в Волоколамск пару врачей-токсикологов.Писательница не без доли иронии поблагодарила губернатора. Добавив, что горожане находятся в безвыходной ситуации, а произошедшее она считает натуральным геноцидом по отношению к простому народу. Так как дети лежат с отравлением, а взрослые ничего не могут поделать. Причем скандальный блогер заверяет, что наиболее страшно то, что подобные понятия вовсе не утрирование. Наоборот, она подчеркивает всю низменность инцидента, когда из-за отдельных делков Волоколамск превратили в настоящее гетто, в котором люди губят здоровье.Лена Миро усомнилась в том, что они действительно что-то делают. А если точнее, то обещают закрыть эту помойку и отправить врачей. Уточнив, что все знают, что обещать, еще не значит жениться. Ведь уже 3 недели в городе слышны одни заверения, но на самом деле меры не принимаются, а власти в ожидании, когда же наступит тот час и люди наконец успокоятся, а всё продолжится, как и было. Топовый блогер непоколебима в своем мнении, что никакие меры в этом направлении приниматься властям не будут.Писательница сообщает, что различные «доброжелатели» уже начали размещать оплаченные материалы и хвалебные оды, якобы уже решившему проблему областному руководителю, который будто бы уже спас город. Поэтому все упреки и обвинения в его сторону не имеют оснований и абсолютно беспочвенны.В то же время волоколамчане словам уже не доверяют, заверяет блогер, ибо вчера им удалось «дать» по голове руководству города, а в четверг они забросали снежками областного руководителя. Писательнице показалось, что решать вопрос с токсичными выбросами на полигоне можно только одним способом. Она советует перевести в город губернатора и всех областных чиновников с их семьями, а их детей послать в местную школу. Таким образом, по мнению блогера, только и можно заставить работать областные власти.