Британские учёные рассказали, как куриные яйца делают нас толще

Британские учёные произвели масштабное исследование того, как куриный белок способствует ожирению человека. Было обнаружено, что содержащийся в яйце витамин B12 оказывает значительное влияние на формирование жировых клеток в организме.

Более 500 000 человек приняли участие в исследовании, в ходе которого было выявлено, что содержащиеся в яйце биологически активные вещества влияют на массу тела человека. При регулярном употреблении куриных яиц у участников эксперимента активно накапливались жировые отложения. Также витамин В12 способствовал увеличению метаболизма при отсутствии обильного рациона питания.Учёные отметили, несмотря на то, что в яйцах находятся необходимые человеку витамины и минералы, не рекомендуется употреблять больше 2 яиц в сутки, даже в вареном виде. Диетологи призывают вовсе отказать от них, приводя в пример звезд шоу-бизнеса, которые из-за этого потеряли в весе 5-7 килограмм.