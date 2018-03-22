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| | Британские учёные рассказали, как куриные яйца делают нас толще

Британские учёные рассказали, как куриные яйца делают нас толще

Сегодня, 20:37
Британские учёные произвели масштабное исследование того, как куриный белок способствует ожирению человека. Было обнаружено, что содержащийся в яйце витамин B12 оказывает значительное влияние на формирование жировых клеток в организме.

Британские учёные рассказали, как куриные яйца делают нас толще

 

Более 500 000 человек приняли участие в исследовании, в ходе которого было выявлено, что содержащиеся в яйце биологически активные вещества влияют на массу тела человека. При регулярном употреблении куриных яиц у участников эксперимента активно накапливались жировые отложения. Также витамин В12 способствовал увеличению метаболизма при отсутствии обильного рациона питания.

Учёные отметили, несмотря на то, что в яйцах находятся необходимые человеку витамины и минералы, не рекомендуется употреблять больше 2 яиц в сутки, даже в вареном виде. Диетологи призывают вовсе отказать от них, приводя в пример звезд шоу-бизнеса, которые из-за этого потеряли в весе 5-7 килограмм.
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