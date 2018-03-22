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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | "Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко

Сегодня, 20:38
Актёр Станислав Садальский, известный многим за счет своих скандальных заявлений, высказался о Совете Федерации в очень жесткой форме. Председателя Матвиенко он назвал «Валькой-полстакана», а само собрание – дорогостоящей богадельней.

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко

 

Критика в адрес Совета Федерации появилась на странице Садальского в Instagram. Он рассмотрел одно из заседаний, на котором сенатор Насурова осудила министра культуры Мединского за его диссертацию. Она назвала недостойной всю ситуацию с защитой научной работы. Это вызвало негативную реакцию со стороны другого председателя Совета Федерации, Матвиенко в грубой форме ответила Насуровой. Станислав Садальский отмечает, что доводы, приведенные при разговоре, были на уровне главы одного из колхозов. Ситуация заставила актёра задуматься о том, нужны ли подобные заседания для членов правительства, если они не приводят к решению проблем, а только разжигают споры. В конце публикации он обратился к председателю Матвиенко, назвав её «Мадам Сосуля».

Подписчики российского шоумена разделили его точку зрения и поддержали критику. Отметив, что со стороны Садальского довольно смело высказываться в подобном тоне.
Павел Селивёрстов
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