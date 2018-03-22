В Воронеже откроется новый железнодорожный вокзал на Придаче

Здание строящегося железнодорожного вокзала, намерены открыть в мае 2018 года. Помещение вокзала имеет три этажа и рассчитано на 240 пассажиров. Информация стала известна по данным пресс-службы правительства Воронежской области.

Татьяна Преображенская

На состояние станции «Придача» решил взглянуть председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Они посетили здание нового вокзала 22 марта.Олег Белозеров отметил, что вокзал будет комфортным для всех категорий пассажиров. Кроме того, вокзал «Воронеж-Южный» максимально соответствует современным требованиям. Белозеров сказал, что предположительно вокзал должен открыться до конца весны.Александр Гусев, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что для обеспечения доступности транспорта необходимо будет изменить сеть маршрутов. Он также сообщил, что очень важно реконструировать пешеходный мост через железную дорогу.Гусев утверждает, что реконструкцией можно будет заняться в этом году, а пока маршрутные такси будут осуществлять транспортное обеспечение.