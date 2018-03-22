Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни
| | В Воронеже откроется новый железнодорожный вокзал на Придаче

В Воронеже откроется новый железнодорожный вокзал на Придаче

Сегодня, 20:28
Здание строящегося железнодорожного вокзала, намерены открыть в мае 2018 года. Помещение вокзала имеет три этажа и рассчитано на 240 пассажиров. Информация стала известна по данным пресс-службы правительства Воронежской области.

В Воронеже откроется новый железнодорожный вокзал на Придаче

 

На состояние станции «Придача» решил взглянуть председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Они посетили здание нового вокзала 22 марта.

Олег Белозеров отметил, что вокзал будет комфортным для всех категорий пассажиров. Кроме того, вокзал «Воронеж-Южный» максимально соответствует современным требованиям. Белозеров сказал, что предположительно вокзал должен открыться до конца весны.

Александр Гусев, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что для обеспечения доступности транспорта необходимо будет изменить сеть маршрутов. Он также сообщил, что очень важно реконструировать пешеходный мост через железную дорогу.

Гусев утверждает, что реконструкцией можно будет заняться в этом году, а пока маршрутные такси будут осуществлять транспортное обеспечение.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
В Москве эвакуирован Курский вокзал
В Москве эвакуирован Курский вокзал

Только что стало известно о том, что в Москве эвакуируют Курский вокзал. На данный момент из здания вывели 600 пассажиров и работников вокзала.

В Донцкой области пассажир угрожал взорвать железнодорожный вокзал
В Донцкой области пассажир угрожал взорвать железнодорожный вокзал

<В Донецкой области пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что он заложил бомбу в здании железнодорожного вокзала на станции

В Москве построят новый вокзал
В Москве построят новый вокзал

В районе Курского вокзала в скором времени появится новое здание для обслуживания пассажиров. Указывается, что основной его спецификой будут маршруты,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости