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| | Покалеченная мужем-ревнивцем жительница Серпухова обзавелась новой рукой

Покалеченная мужем-ревнивцем жительница Серпухова обзавелась новой рукой

Сегодня, 19:56
В декабре прошлого года муж-ревнивец из подмосковного Серпухова отрубал кисти рук своей супруге. Женщина отправилась на лечение в Германию и приехала домой с двумя протезами – одним для черновой работы, а более качественный она использует ежедневно.

Покалеченная мужем-ревнивцем жительница Серпухова обзавелась новой рукой

 

В конце 2017 года Маргарита Грачева попала в больницу с отрезанными руками. Привез пострадавшую в клинику ее муж. До этого мужчина в лесу отрубал кисти своей жене, так как подозревал в измене. Ревнивец не стал отрицать своей вины и признался в случившемся. Мужчину терзали догадки об измене, он заставил супругу пройти тест на детекторе лжи, но это не успокоило его. Перед трагедией ревнивец отвез благоверную в посадку и угрожал ей ножом. Она сообщила о происшествии в полицию, но стражи порядка отреагировали на сигнал слишком поздно. Правоохранители в телефонном режиме пообщались с буяном и рекомендовали ему вести себя спокойнее.

Покалеченная мужем-ревнивцем жительница Серпухова обзавелась новой рукой

 

Маргарита Грачева уверена, если бы полицейские действовали решительнее, инцидента можно было избежать. Сейчас у пострадавшей два протеза, она заново учится шевелить пальцами и управлять своими руками. Вторую кисть медики вопреки прогнозам спасли.
Домбровский Сергей
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