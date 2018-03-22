Покалеченная мужем-ревнивцем жительница Серпухова обзавелась новой рукой

В декабре прошлого года муж-ревнивец из подмосковного Серпухова отрубал кисти рук своей супруге. Женщина отправилась на лечение в Германию и приехала домой с двумя протезами – одним для черновой работы, а более качественный она использует ежедневно.

В конце 2017 года Маргарита Грачева попала в больницу с отрезанными руками. Привез пострадавшую в клинику ее муж. До этого мужчина в лесу отрубал кисти своей жене, так как подозревал в измене. Ревнивец не стал отрицать своей вины и признался в случившемся. Мужчину терзали догадки об измене, он заставил супругу пройти тест на детекторе лжи, но это не успокоило его. Перед трагедией ревнивец отвез благоверную в посадку и угрожал ей ножом. Она сообщила о происшествии в полицию, но стражи порядка отреагировали на сигнал слишком поздно. Правоохранители в телефонном режиме пообщались с буяном и рекомендовали ему вести себя спокойнее.

Домбровский Сергей

Маргарита Грачева уверена, если бы полицейские действовали решительнее, инцидента можно было избежать. Сейчас у пострадавшей два протеза, она заново учится шевелить пальцами и управлять своими руками. Вторую кисть медики вопреки прогнозам спасли.