Самая рыжая: Учитель оскорбил рыжеволосую от природы девочку

Британский педагог из школы Кирсли оскорбил рыжеволосую девочку и заставил перекраситься. Он заявил, что природный цвет волос ученицы выглядит неестественно и добавил, что родители соучеников 12-летней Пэрис Лейн придерживаются такого же мнения.

Дарья Светозарова

Родители других детей заявили, что волосы девочки нарушают школьные правила и потребовали от учителя принять меры. Пэрис рассказывает, что педагог окликнул ее в коридоре и потребовал от нее перекраситься. По его словам, шевелюра школьницы не натурального цвета, и ей нужно сменить оттенок на более приглушенный. Поначалу девочка не соглашалась на это, но потом другие ученики открыли травлю на нее и матери Пэрис, Ник, пришлось купить каштановый пигмент и перекрасить волосы девочки.Однако Ник так этого не оставила. Она подала жалобу в Управление по вопросам стандартов образования и попросила разобраться в сложившейся ситуации. Сотрудники управления пообещали прояснить картину происходящего.Ранее две девочки сняли на видео рассказ о том, как их избивают сверстницы. Они прямо на лицах своих жертв написали оскорбления «жирная», «отброс» и «анорексичка». Родители подростков разместили эту историю в Сети. Ролик просмотрели более 32 тысяч подписчиков и более 600 человек поделились сюжетом с друзьями.