Отец прыгнул с моста на тарзанке в обнимку с двухлетней дочерью

Молодой папаша из Малайзии Мод Реда Розлан забрался на мост со своей двухлетней дочерью и прыгнул на тарзанке с шестидесяти метровой высоты в пропасть. Очевидцы сфотографировали семейный полет и выложили фото в Сеть.

Сергей Денисов

Отношение комментаторов микроблога Реда Разлана и журналистов, которые растиражировали этот прыжок на своих ресурсах, двоякое. Некоторые удивляются смелости отца и дочери, другие крутят пальцами у виска. Определенное отношение есть у местных правозащитников, которые полагают, что права несовершеннолетнего ребенка были нарушены. На девочку не надели шлем, ее не предупредили о мерах безопасности на таком аттракционе.Сразу несколько правозащитных организаций выразили готовность подать судебные иски к отцу ребенка с целью лишения его родительских прав. Полиция уже провела протокольное дознание и допросила собственника и организатора прыжков, который показал все необходимые сертификаты оборудования. По мнению самого отца, девочке понравился полет, и это самое главное, а в суде пусть разбираются его адвокаты.