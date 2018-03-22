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| | Отец прыгнул с моста на тарзанке в обнимку с двухлетней дочерью

Отец прыгнул с моста на тарзанке в обнимку с двухлетней дочерью

Сегодня, 17:43
Молодой папаша из Малайзии Мод Реда Розлан забрался на мост со своей двухлетней дочерью и прыгнул на тарзанке с шестидесяти метровой высоты в пропасть. Очевидцы сфотографировали семейный полет и выложили фото в Сеть.

Отец прыгнул с моста на тарзанке в обнимку с двухлетней дочерью

 

Отношение комментаторов микроблога Реда Разлана и журналистов, которые растиражировали этот прыжок на своих ресурсах, двоякое. Некоторые удивляются смелости отца и дочери, другие крутят пальцами у виска. Определенное отношение есть у местных правозащитников, которые полагают, что права несовершеннолетнего ребенка были нарушены. На девочку не надели шлем, ее не предупредили о мерах безопасности на таком аттракционе.

Сразу несколько правозащитных организаций выразили готовность подать судебные иски к отцу ребенка с целью лишения его родительских прав. Полиция уже провела протокольное дознание и допросила собственника и организатора прыжков, который показал все необходимые сертификаты оборудования. По мнению самого отца, девочке понравился полет, и это самое главное, а в суде пусть разбираются его адвокаты.
Сергей Денисов
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