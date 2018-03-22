МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха

«Прямо на центральной площади Волокамска возле здания администрации будет развернут мобильный комплекс на базе «КамАЗа», - отметил сотрудник ведомства, добавив, что на экран будет выводиться информация о замерах проб и рекомендации на случай осложнения данной ситуации.
Жители Волокаламского района в последнее время массово жалуются на неприятный запах, исходящий от полигона «Ядрово». В связи с этим на всей его территории введен режим чрезвычайной ситуации.
В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, за помощью к медикам обратились 60 человек, шесть попросили госпитализацию.
Роспотребнадзор также разместил результаты замеров, исходя из которых выяснилось, что количество загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска не более, чем то, которое разрешает норма.