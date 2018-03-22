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| | МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха

МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха

Сегодня, 16:03
Представители МЧС приступили к развертыванию в подмосковном Волоколамске мобильного комплекса, с помощью которого местное население будет оповещено о результатах проб воздуха. Соответствующие меры были предприняты после многочисленных жалоб на неприятный запах, исходящий от полигона «Ядрово». Информацию подтвердил представитель регионального главка МЧС.

МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха

 

«Прямо на центральной площади Волокамска возле здания администрации будет развернут мобильный комплекс на базе «КамАЗа», - отметил сотрудник ведомства, добавив, что на экран будет выводиться информация о замерах проб и рекомендации на случай осложнения данной ситуации.

Жители Волокаламского района в последнее время массово жалуются на неприятный запах, исходящий от полигона «Ядрово». В связи с этим на всей его территории введен режим чрезвычайной ситуации.

В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, за помощью к медикам обратились 60 человек, шесть попросили госпитализацию.

Роспотребнадзор также разместил результаты замеров, исходя из которых выяснилось, что количество загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска не более, чем то, которое разрешает норма.
Николай Офицеров
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