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| | Заболеваемость туберкулёзом в Москве уменьшилась на 10%

Заболеваемость туберкулёзом в Москве уменьшилась на 10%

Сегодня, 16:00
Елена Богородская, являющаяся внештатным фтизиатром в Москве, рассказала о том, что постоянное население столицы стало болеть туберкулёзом на 10% меньше. Данная статистика была собрана по результатам 2017 года.

Заболеваемость туберкулёзом в Москве уменьшилась на 10%

 

По сравнению с 2016 годом, в прошлом году количество людей, заболевших туберкулёзом, уменьшилось на целых 10%. Также Елена Богородская отметила, что в Москве распространение туберкулёза среди детей снизилось на 23%, как снизилась и заболеваемость детей данным недугом на более чем 17%, а процент смертности всего населения опустился до отметки в 7,6%. По итогам прошлого года, показатель заболеваемости туберкулёзом среди москвичей составил 11,5 на 100 тысяч жителей столицы.

Такой уровень заболеваемости вышеупомянутым недугом сопоставим с аналогичными в Японии, Франции, а также в Испании. По оценкам экспертов, данный показатель должен опуститься ниже отметки 10 уже в течение двух ближайших лет. По словам Богородской, в обозримом будущем специалисты намерены добиться уменьшения данного показателя ниже отметки 5 на 100 тысяч.
Александр Вест
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