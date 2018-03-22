Заболеваемость туберкулёзом в Москве уменьшилась на 10%

Елена Богородская, являющаяся внештатным фтизиатром в Москве, рассказала о том, что постоянное население столицы стало болеть туберкулёзом на 10% меньше. Данная статистика была собрана по результатам 2017 года.

Александр Вест

По сравнению с 2016 годом, в прошлом году количество людей, заболевших туберкулёзом, уменьшилось на целых 10%. Также Елена Богородская отметила, что в Москве распространение туберкулёза среди детей снизилось на 23%, как снизилась и заболеваемость детей данным недугом на более чем 17%, а процент смертности всего населения опустился до отметки в 7,6%. По итогам прошлого года, показатель заболеваемости туберкулёзом среди москвичей составил 11,5 на 100 тысяч жителей столицы.Такой уровень заболеваемости вышеупомянутым недугом сопоставим с аналогичными в Японии, Франции, а также в Испании. По оценкам экспертов, данный показатель должен опуститься ниже отметки 10 уже в течение двух ближайших лет. По словам Богородской, в обозримом будущем специалисты намерены добиться уменьшения данного показателя ниже отметки 5 на 100 тысяч.