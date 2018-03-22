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| | Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры

Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры

Сегодня, 15:46
Ксения Мишонова, являющаяся омбудсменом в Московской области, заявила о том, что во всех школах Волоколамского района уроки физической культуры будут отменены. Также при возможных выбросах газа будут изменены графики занятий.

Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры

 

После случившегося масштабного выброса свалочного газа с подмосковного полигона под названием «Ядрово», вызвавшего массовое недомогание и госпитализацию некоторых школьников в городе Волоколамск, местные власти приняли ряд мер. По словам Мишоновой, в том случае, если выбросы газа на свалке повторятся вновь, уроки в школах, расположенных в Волоколамском районе, будут начинаться в 10:30 вместо привычных 08:30 утра. Кроме того, во всех школах данного района будут отменены уроки физкультуры.

Стоит отметить, согласно установке Андрея Воробьёва, занимающего пост губернатора Московской области, пострадавшие дети получили путёвки в оздоровительные центры. Однако, большая часть родителей предпочла отказаться от предоставленных путёвок, попросив переноса их действия на летний период.
Александр Вест
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