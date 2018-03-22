Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры

Ксения Мишонова, являющаяся омбудсменом в Московской области, заявила о том, что во всех школах Волоколамского района уроки физической культуры будут отменены. Также при возможных выбросах газа будут изменены графики занятий.

Александр Вест

После случившегося масштабного выброса свалочного газа с подмосковного полигона под названием «Ядрово», вызвавшего массовое недомогание и госпитализацию некоторых школьников в городе Волоколамск, местные власти приняли ряд мер. По словам Мишоновой, в том случае, если выбросы газа на свалке повторятся вновь, уроки в школах, расположенных в Волоколамском районе, будут начинаться в 10:30 вместо привычных 08:30 утра. Кроме того, во всех школах данного района будут отменены уроки физкультуры.Стоит отметить, согласно установке Андрея Воробьёва, занимающего пост губернатора Московской области, пострадавшие дети получили путёвки в оздоровительные центры. Однако, большая часть родителей предпочла отказаться от предоставленных путёвок, попросив переноса их действия на летний период.