В Москве цветочные часы на Поклонской горе запустят 1 мая

Мэрия Москвы проинформировала, что с 1 мая текущего года вновь запустят ход цветочных часов, располагающихся на Поклонской горе. Циферблат самой большой в России цветочной клумбы появился в 2001 году.

На сайте мэра Москвы появилось сообщение, что 1 мая опять запустят ход цветочных часов, которые располагаются на Поклонской горе. Цветы для них будут высаживать уже с конца апреля. В 2018 году часы должны украсить около 12 тыс синих, желтых, белых и красных виол.Клумба-часы впервые появилась в 2001 году и ее появление сразу было отмечено в Книге рекордов России. Цветочные часы представляют собой 10-метровый циферблат с парой стрелок для отсчитывания минут и часов. Поблизости располагается 20-метровая надпись красными буквами: «Москва». Цифры часов обычно состоят из красных цветов, а циферблат из белых. Известно, что как цифры, так и контур часов будут оборудованы подсветкой, а на стрелки нанесут специальное покрытие, которое будет отражать падающих на них свет.