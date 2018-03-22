Участок фиолетовой ветки метрополитена закроют на неделю

Сотрудники Московского метрополитена уже два дня раздают пассажирам листовки, в которых сообщается о том, что с 24 по 30 марта будут закрыты три станции подземки: «Котельники», «Лермонтовский проспект» и Жулебино.

Сергей Денисов

Таганско-Краснопресненское направление будет перекрыто из-за строительства Кожуховской ветки, которую планируют запустить в конце 2018 года. Руководство Мосгортранса объявило о запуске новых компенсационных маршрутов, которые будут призваны разгрузить пассажиропоток на данных направлениях. Будут задействованы более 350 автобусов и несколько маршрутов пригородных электричек. Изменения логистического потока коснутся 400 водителей автобусов.Новая Кожуховская линия свяжет в единую сеть подземки семь районов Москвы, которые ранее были оторваны от магистральных коммуникаций столицы.