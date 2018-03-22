В столичном зоопарке тушканчики вышли из спячки

Официальные представители зоопарка в Москве заявили о том, что тушканчики, почуяв потепление и скорый приход весны, пробудились после длительной зимней спячки. Сообщение о пробуждении животных было опубликовано на сайте мэра Москвы.

Александр Вест

Посетители столичного зоопарка отныне могут полюбоваться на сонных тушканчиков, которые вышли из своей спячки, почувствовав первые дуновения весны. Спячка животных обеспечивалась с помощью специальных холодильных камер, где тушканчиков запирали при температуре 3-4 градуса по Цельсию и ограничивали попадание какого-либо света к ним. При воссоздании данных природных условий животные могут спокойно перезимовать холодный период, пробудившись лишь с наступлением весны.Сотрудники столичного зоопарка заявили о том, что все желающие увидеть сонных зверьков могут увидеть их на экспозиции. Заметим, в ближайшее время в московском зоопарке также ожидается пробуждение енотовидных собак, сурков, бурундуков, енотов, и некоторых других мелких животных.