В столичном зоопарке тушканчики вышли из спячки

Посетители столичного зоопарка отныне могут полюбоваться на сонных тушканчиков, которые вышли из своей спячки, почувствовав первые дуновения весны. Спячка животных обеспечивалась с помощью специальных холодильных камер, где тушканчиков запирали при температуре 3-4 градуса по Цельсию и ограничивали попадание какого-либо света к ним. При воссоздании данных природных условий животные могут спокойно перезимовать холодный период, пробудившись лишь с наступлением весны.
Сотрудники столичного зоопарка заявили о том, что все желающие увидеть сонных зверьков могут увидеть их на экспозиции. Заметим, в ближайшее время в московском зоопарке также ожидается пробуждение енотовидных собак, сурков, бурундуков, енотов, и некоторых других мелких животных.