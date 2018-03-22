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| | В столичном зоопарке тушканчики вышли из спячки

В столичном зоопарке тушканчики вышли из спячки

Сегодня, 14:58
Официальные представители зоопарка в Москве заявили о том, что тушканчики, почуяв потепление и скорый приход весны, пробудились после длительной зимней спячки. Сообщение о пробуждении животных было опубликовано на сайте мэра Москвы.

В столичном зоопарке тушканчики вышли из спячки

 

Посетители столичного зоопарка отныне могут полюбоваться на сонных тушканчиков, которые вышли из своей спячки, почувствовав первые дуновения весны. Спячка животных обеспечивалась с помощью специальных холодильных камер, где тушканчиков запирали при температуре 3-4 градуса по Цельсию и ограничивали попадание какого-либо света к ним. При воссоздании данных природных условий животные могут спокойно перезимовать холодный период, пробудившись лишь с наступлением весны.

Сотрудники столичного зоопарка заявили о том, что все желающие увидеть сонных зверьков могут увидеть их на экспозиции. Заметим, в ближайшее время в московском зоопарке также ожидается пробуждение енотовидных собак, сурков, бурундуков, енотов, и некоторых других мелких животных.
Александр Вест
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