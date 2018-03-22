«ВладТайм» ждёт извинений от Слуцкого

Ряд российских СМИ объявили о прекращении сотрудничества с ГД РФ после того, как комиссия по этике не нашла в действиях председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого никаких нарушений. Кроме этого, несколько масс-медиа объявили бойкот лично господину Слуцкому.

Дарья Светозарова

Журналисты требуют извинений не только от главы международного комитета, но и от лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Работники прессы настаивают на том, чтобы комиссия по этике пересмотрела результаты проверки и занялась настоящим расследованием дела о домогательствах. С таким ультиматумом уже обратились представители телеканала «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Коммерсантъ».Работники масс-медиа подчеркивают, что надеются на дальнейших разбирательствах, но свои деловые отношения с парламентарием продолжать отказываются. Подчеркивается, что редакции этих ньюсмейкерских порталов придерживаются иных взглядов, которые идут в разрез с позицией Слуцкого. Коллег-журналистов уже поддержала депутат ГД РФ Оксана Пушкина.«ВладТайм» также присоединяется к бойкоту. До тех пор, пока господин Слуцкий не принесет внятные и публичные извинения, портал не будет цитировать парламентария в своих публикациях в положительном ключе.