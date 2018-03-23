Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец вышел на свободу миллионером

Лоуренс МакКини из штата Теннесси был посажен в тюрьму по приговору суда за изнасилование и кражу со взломом в далеком 1978 году. В 2009, по вновь открывшимся обстоятельствам дела и появлением новых улик, он был полностью оправдан и выпущен на свободу.

Сергей Денисов

Власти штата заплатили узнику компенсацию за неоправданный приговор - 75 долларов. Об этом сообщил местный информационный портал.По совету родных, МакКини нанял адвоката и подал иск к максимальному возмещению ущерба за несправедливое удержание под стражей. Суд удовлетворил иск полностью, и бывший узник теперь получил 1 миллион долларов.Часть суммы, для оплаты услуг адвокатской конторы, Лоуренс получит сразу, а оставшиеся деньги он будет получать каждый месяц в течение десяти лет - по 3 350 долларов.Возмещение ущерба за несправедливый приговор со стороны государства было ограничено суммой в 1 миллион долларов после прецедента, когда в 1972 году адвокаты Ширли Чейна за 11 лет тюрьмы потребовали от государства за несправедливый приговор 130 миллионов долларов.