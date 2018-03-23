Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец вышел на свободу миллионером

Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец вышел на свободу миллионеромСегодня, 00:30
Власти штата заплатили узнику компенсацию за неоправданный приговор - 75 долларов. Об этом сообщил местный информационный портал.
По совету родных, МакКини нанял адвоката и подал иск к максимальному возмещению ущерба за несправедливое удержание под стражей. Суд удовлетворил иск полностью, и бывший узник теперь получил 1 миллион долларов.
Часть суммы, для оплаты услуг адвокатской конторы, Лоуренс получит сразу, а оставшиеся деньги он будет получать каждый месяц в течение десяти лет - по 3 350 долларов.
Возмещение ущерба за несправедливый приговор со стороны государства было ограничено суммой в 1 миллион долларов после прецедента, когда в 1972 году адвокаты Ширли Чейна за 11 лет тюрьмы потребовали от государства за несправедливый приговор 130 миллионов долларов.
Жителю Нью-Йорка Джаббару Коллинзу, из-за ошибочного решения суда отсидевшему в тюрьме 15 лет, выплатят компенсацию в размере 3 млн долларов.
В американском штате Луизиана был окончен судебный процесс в отношении Гленна Форда, которого обвиняли в убийстве. Подозреваемый был оправдан по факту
59-летний американский заключенный, ошибочно осужденный за убийство одного человека и отсидевший в тюрьме 23 года, получит компенсацию в сумме 6,4 миллионов