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| | Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец вышел на свободу миллионером

Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец вышел на свободу миллионером

Сегодня, 00:30
Лоуренс МакКини из штата Теннесси был посажен в тюрьму по приговору суда за изнасилование и кражу со взломом в далеком 1978 году. В 2009, по вновь открывшимся обстоятельствам дела и появлением новых улик, он был полностью оправдан и выпущен на свободу.

Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец вышел на свободу миллионером


Власти штата заплатили узнику компенсацию за неоправданный приговор - 75 долларов. Об этом сообщил местный информационный портал.

По совету родных, МакКини нанял адвоката и подал иск к максимальному возмещению ущерба за несправедливое удержание под стражей. Суд удовлетворил иск полностью, и бывший узник теперь получил 1 миллион долларов.

Часть суммы, для оплаты услуг адвокатской конторы, Лоуренс получит сразу, а оставшиеся деньги он будет получать каждый месяц в течение десяти лет - по 3 350 долларов.

Возмещение ущерба за несправедливый приговор со стороны государства было ограничено суммой в 1 миллион долларов после прецедента, когда в 1972 году адвокаты Ширли Чейна за 11 лет тюрьмы потребовали от государства за несправедливый приговор 130 миллионов долларов.
Сергей Денисов
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