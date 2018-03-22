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| | Озвучена стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Озвучена стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Сегодня, 13:38
Представители СМИ рассказали о том, какой будет стоимость проезда по трассе М-11, проходящей от Москвы до Санкт-Петербурга. После того, как закончится строительство и шоссе введут в эксплуатацию, проезд составит порядка 2 тысяч рублей для легковых транспортных средств. Информацию уже подтвердил глава «Автодора» Сергей Кельбах.

Озвучена стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Петербург

 

«Цены будут в пределах 2 тысяч рублей. Это для первой тарифной группы, легковой. Подобные расценки действительно конкурентоспособны», - утверждает Кельбах.

В общей сложности предусмотрено четыре группы по тарифам. Если водителем используется T-Pass, то предусмотрена скидочная сетка.

Отметим, трассу М-11 полностью введут в строй в 2018 году. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга значительно сократится по времени и займет не более 5,5 часов. Общая протяженность новой платной дороги составит 669 километров. Разрешенный скоростной режим на ней 130 км/ч.
Николай Офицеров
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