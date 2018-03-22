Озвучена стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Представители СМИ рассказали о том, какой будет стоимость проезда по трассе М-11, проходящей от Москвы до Санкт-Петербурга. После того, как закончится строительство и шоссе введут в эксплуатацию, проезд составит порядка 2 тысяч рублей для легковых транспортных средств. Информацию уже подтвердил глава «Автодора» Сергей Кельбах.

Николай Офицеров

», - утверждает Кельбах.В общей сложности предусмотрено четыре группы по тарифам. Если водителем используется T-Pass, то предусмотрена скидочная сетка.Отметим, трассу М-11 полностью введут в строй в 2018 году. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга значительно сократится по времени и займет не более 5,5 часов. Общая протяженность новой платной дороги составит 669 километров. Разрешенный скоростной режим на ней 130 км/ч.