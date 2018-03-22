Папа Римский наказал девятерых украинских монахов за экзорцизм

Папа Римский Франциск удалил из монашеского служения членов монастыря в селе Колодиевка Тернопольской области за попытку заняться «не лицензионной деятельностью» - изгнанием бесов.

Сергей Денисов

Практика экзорцизма существует в католицизме с 1614 года и сегодня обрела только формализованную процедуру. Изгнание бесов, дьявола, злых духов, джинов и других потусторонних сил обрекается в форму истовой молитвы и налагаемой пастором епитимьи. В православии подобная обрядность не приветствуется, но существует де-факто и основным инструментом этой внутренней нравственной работы является покаяние человека.Папа Франциск, зная об этой практике, пытается ввести экзорцизм в цивилизованное русло. Начиная с февраля в папском университете будет проходить специальный курс, где выступят эксперты, теологи и действующие практики.Заниматься изгнанием бесов, без свидетельства о прослушивании курса лекций (лицензии), любой пастырь не может, так как неудачные попытки могут пошатнуть веру в чудодейственную силу молитвы.Украинские греко-католические монахи пострадали из-за своей самодеятельности. Теперь им запрещено носить монашескую одежду и отправлять все необходимые требы.