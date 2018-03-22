Авиакомпанию «Победа» раскритиковали за полеты «На Берлин!»

Авиакомпания «Победа» попала в эпицентр скандала, который разразился из-за рекламной компании лоукостера. Негативную реакцию вызвал новый слоган, который красуется на рекламном баннере компании. Надпись гласит «На Берлин!», и у многих это вызвало ассоциацию с событиями Великой Отечественной войны.

Слова «На Берлин» в годы Второй мировой наносили на танки, которые создавались для штурма столицы фашистской Германии. Авиаперевозчик предлагает более 170 билетов на берлинский рейс всего за 499 рублей. Причем большинство из этих билетов будут доступны именно 9 мая.

Дарья Светозарова

Однако этот пиар-ход уже оказался провальным. Не оценили творческий замысел ни гуру рекламы, ни обычные пользователи соцсетей. К примеру, сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов назвал это «полным дном». Он пояснил свою позицию тем, что гражданская авиация должна служить для общения людей, путешествий с деловыми целями или для поиска и встречи новых друзей. А здесь, по словам Аметова, пытаются спекулировать на войне, на подвиге ветеранов.Другие пользователи также разочаровались в рекламе. Они написали, что при таком подходе к бизнесу, стюардессы должны встречать пассажиров в пилотках и ППШ, а по прилете расстреливать всех немцев, которых только встретят.Однако в пресс-службе лоукостера заявили, что компания намеренно использовала такой прием для привлечения клиентов. Так как «Победа» это бюджетная компания, у нее нет денег на хорошую рекламу. А продажи билетов «На Берлин!» уже превзошли все ожидания.