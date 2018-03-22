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| | Папа Римский считает проституток «жертвами пыток»

Папа Римский считает проституток «жертвами пыток»

Сегодня, 12:43
Глава католиков по всему миру Папа Римский Франциск искренне уверен в том, что проституция для женщины это настоящая пытка, ведь представительницы древней профессии занимаются тем, что не имеет ничего общего с любовью.

Папа Римский считает проституток «жертвами пыток»

 

«Я просто не могу называть это любовью. Для женщин это самая обычная пытка. Давайте перестаем путать эти термины, ведь они крайне расхожие», - заявил понтифик.

Мужчин, которые покупают себе время с проститутками, Папа Римский назвал «преступниками», которым следует обратиться к психиатру, ведь у них имеется явное нарушение в психике.

Также понтифик попросил у высших сил извинения за тех людей, которые соглашаются платить за услуги сексуального характера.

Отношения католической церкви к проституции всегда отличались консервативностью. Хотя с приходом Франциска риторика церкви относительно некоторых грехов плоти несколько смягчилась.
Николай Офицеров
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