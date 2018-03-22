Папа Римский считает проституток «жертвами пыток»

«Я просто не могу называть это любовью. Для женщин это самая обычная пытка. Давайте перестаем путать эти термины, ведь они крайне расхожие», - заявил понтифик.
Мужчин, которые покупают себе время с проститутками, Папа Римский назвал «преступниками», которым следует обратиться к психиатру, ведь у них имеется явное нарушение в психике.
Также понтифик попросил у высших сил извинения за тех людей, которые соглашаются платить за услуги сексуального характера.
Отношения католической церкви к проституции всегда отличались консервативностью. Хотя с приходом Франциска риторика церкви относительно некоторых грехов плоти несколько смягчилась.