Папа Римский считает проституток «жертвами пыток»

Глава католиков по всему миру Папа Римский Франциск искренне уверен в том, что проституция для женщины это настоящая пытка, ведь представительницы древней профессии занимаются тем, что не имеет ничего общего с любовью.

Николай Офицеров

», - заявил понтифик.Мужчин, которые покупают себе время с проститутками, Папа Римский назвал «преступниками», которым следует обратиться к психиатру, ведь у них имеется явное нарушение в психике.Также понтифик попросил у высших сил извинения за тех людей, которые соглашаются платить за услуги сексуального характера.Отношения католической церкви к проституции всегда отличались консервативностью. Хотя с приходом Франциска риторика церкви относительно некоторых грехов плоти несколько смягчилась.