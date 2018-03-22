В Сети разгадали одну из загадок жизни - цвет теннисных мячей

«Теперь все официально, друзья! Мой отец только что спросил у Роджера Федерера, какого цвета теннисные мячи, желтые или зеленые, и он сказал, что желтые», - отметила Дольд, сделав вывод, что это была одна из тех «загадок жизни», для которых следовало найти ответ значительно раньше.
Слова Федерера убедили, однако, далеко не всех. Его ответ о цвете мячей разошёлся по Сети, его стали публиковать многие известные интернет-издания, но их читатели начали писать, что не согласны с утверждением действующей первой ракетки мира. Тысячи пользователей Twitter отказываются от идеи жить в мире, где мячи для тенниса желтые, ведь они считают их зелеными. В качестве одного из аргументов в пользу зеленого приводят факт о том, что эмодзи с теннисным мячом имеет зеленый оттенок. Правда, они почему-то не учитывают, что это зависит от социальной сети или мессенджера.
Один из пользователей решил подойти к спору основательно и эрудированно, а потому самостоятельно отыскал в таблице цветов необходимый цвет, который используется для покраски мячей. Как оказалось, этот цвет называют желто-зеленым.