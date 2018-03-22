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Папа Римский Франциск пристыдил любителей крестов

Сегодня, 12:07
В своём обращении к широкой общественности папа Римский Франциск заявил, что люди, использующие кресты в качестве аксессуаров и подчеркивания стиля, оскорбляют таким образом веру.

Папа Римский Франциск пристыдил любителей крестов

 

В Ватикане Папа Римский Франциск выступил на площади Святого Петра и рассказал о том, что кресты, как религиозный символ, следует «понимать и созерцать», а не делать его продуктом коммерческой деятельности, подчеркивающим стиль и модные тенденции. Представитель Ватикана заметил, что когда он смотрит на крест, он не оценивает его красоту, понимая его, как произведение искусства. По словам Папы Римского, крест должен означать символ плодотворности, воскрешение и смерть.

Стоит напомнить, многие знаменитости используют кресты, как неотъемлемый атрибут своего стиля, в числе которых значатся Вин Дизель, Наоми Кэмпбелл, всемирно известная певица Мадонна, а также голливудская актриса Дженнифер Энистон. Стоит отметить, ранее Папа Римский Франциск одобрил нанесение татуировок, веками использовавшихся в качестве символа принадлежности к вере.
Александр Вест
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