Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги

Житель американского города Чикаго штата Иллинойс Мело Хайрапетян пилил дерево циркуляркой. Рукав рабочей куртки попал в цепь, и пила отрезала большой палец, который пришлось оперативно удалить. Информацию об этом растиражировали местные СМИ.

Сергей Денисов

Жизнь Хайрапетяна осложнилась. Мужчина по роду своих занятий вынужден зарабатывать на хлеб насущный руками. Большого пальца ему не хватало. Как он сам озвучил мотивацию в социальных сетях. Ему трудно было совершать целый ряд движений, которые производятся автоматически: застегивать пуговицы рубашки, держать лезвие во время бритья и даже палочки в китайском ресторане.Хайрапетян вспомнил, что в юности когда-то прочитал о том, что одному ювелиру пересадили палец с ноги на руку. Он узнал, что в клинике сосудистой хирургии университета Лойола делают подобные операции.Два хирурга после 16-часового стояния у стола ампутировали большой палец у мужчины на ноге и пришили к руке. После удачной пересадки Мело Хайрапетяну понадобилось много месяцев для полной адаптации пальца на кисти руки.