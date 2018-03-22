Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги

Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги

Сегодня, 11:41
Житель американского города Чикаго штата Иллинойс Мело Хайрапетян пилил дерево циркуляркой. Рукав рабочей куртки попал в цепь, и пила отрезала большой палец, который пришлось оперативно удалить. Информацию об этом растиражировали местные СМИ.

Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги

 

Жизнь Хайрапетяна осложнилась. Мужчина по роду своих занятий вынужден зарабатывать на хлеб насущный руками. Большого пальца ему не хватало. Как он сам озвучил мотивацию в социальных сетях. Ему трудно было совершать целый ряд движений, которые производятся автоматически: застегивать пуговицы рубашки, держать лезвие во время бритья и даже палочки в китайском ресторане.

Хайрапетян вспомнил, что в юности когда-то прочитал о том, что одному ювелиру пересадили палец с ноги на руку. Он узнал, что в клинике сосудистой хирургии университета Лойола делают подобные операции.

Два хирурга после 16-часового стояния у стола ампутировали большой палец у мужчины на ноге и пришили к руке. После удачной пересадки Мело Хайрапетяну понадобилось много месяцев для полной адаптации пальца на кисти руки.
Сергей Денисов
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