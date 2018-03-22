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| | Гадящему в лифте воронежцу обещают навести смертельную порчу на моче

Гадящему в лифте воронежцу обещают навести смертельную порчу на моче

Сегодня, 11:30
В одном из многоквартирных домов Воронежа жильцы устали бороться с неадекватным поведением людей, заходящих в подъезд и гадящих в лифте, поэтому они повесили на стене объявление с угрозой.

Гадящему в лифте воронежцу обещают навести смертельную порчу на моче

 

В предупреждении жильцы обещают навести порчу на моче, поэтому рекомендуют гостям следить за поведением своих животных и собственными действиями. «Колдуны» обещают навести порчу, которая приведет нарушителя к гибели. Новоявленные экстрасенсы гарантируют 100% результат и рекомендуют не играть с огнем, поскольку результат будет плачевный для того, кто не прислушается к совету и продолжит мочеиспускание в подъезде.

Увидевшие данное объявление воронежцы рекомендуют его авторам обратиться в телевизионное шоу, где показывают лиц с неординарными способностями. Возможно, на шоу доморощенные маги покажут себя, станут знаменитыми, богатыми, покинут многоэтажку, поселятся в шикарном особняке и там их не достанут некультурные люди, гадящие в подъездах.
Домбровский Сергей
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