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| | Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамске не принимает опасных отходов

Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамске не принимает опасных отходов

Сегодня, 11:13
Альбина Дударева, член Общественной палаты и председатель комиссии по экологии, на сайте своего учреждения опубликовала официальное заявление, что полигон в подмосковном Волоколамске не является химическим производством и не может давать выбросы в атмосферу ядовитых веществ.

Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамске не принимает опасных отходов

 

Ответ Дударевой прозвучал на обращение более семисот местных жителей, которые пожаловались на то, что в течение последних дней 57 детей школьного возраста обратились к докторам с жалобами на плохое самочувствие. Это массовое недомогание люди связывают с мусорным полигоном «Ядрово», на котором могли произойти массовые выбросы ядовитых газов. Параллельно представитель Генеральной прокуратуры РФ подал свой официальный запрос в Общественную палату.

Альбина Дударева популярно объяснила, что полигон не принимает уже давно никаких токсичных отходов. Она связала возможность появлений каких-то веществ в атмосфере из-за общего дефицита хранилищ для отработанных веществ в регионе и выразила надежду, что местные власти помогут в скором времени разобраться с общей для всего Подмосковья проблемой. Тем не менее, Дударева сказала, что открыта специальная линия, которая позволит отслеживать все аномальные проявления на свалках отходов.
Сергей Денисов
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