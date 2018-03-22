«Девочка в розовом» показала губернатору Подмосковья «жест смерти»

Настоящим мемом смогла стать девочка в розовой куртке из Волокамска, которая показала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву так называемый «жест смерти», проведя пальцем по горлу. Короткий ролик с митинга, на котором и произошел инцидент, привлек всеобщее внимание. Пользователи уже сравнили ее с героиней «Игры престолов», а также предложили ребенку стать «лицом революции в России».

Николай Офицеров

Происходил митинг против мусорного полигона «Ядрово», во время общения главы Подмосковья с журналистами в кадре появилась девочка в розовой куртке. Встав по правую руку от губернатора она указала на него пальцем и провела им по горлу. Своей смелостью она восхитила пользователей на просторах Сети. Комментаторы утверждают, что девочка в розовом заслуживает звания губернатора больше, чем сам Воробьев.В социальных сетях девочку в розовой шапке и курточке назвали чудом, символом русской революции и за несколько часов превратили в мем. Для этого юной участнице стихийной акции хватило «говорящего» выражения лица и одного красноречивого движения рукой в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.Чиновник, между прочим, прибыл к больнице, куда были госпитализированы отравленные газом с полигона, но оказался окружен толпой разъяренных на него местных жителей.