«Девочка в розовом» показала губернатору Подмосковья «жест смерти»

Происходил митинг против мусорного полигона «Ядрово», во время общения главы Подмосковья с журналистами в кадре появилась девочка в розовой куртке. Встав по правую руку от губернатора она указала на него пальцем и провела им по горлу. Своей смелостью она восхитила пользователей на просторах Сети. Комментаторы утверждают, что девочка в розовом заслуживает звания губернатора больше, чем сам Воробьев.
В социальных сетях девочку в розовой шапке и курточке назвали чудом, символом русской революции и за несколько часов превратили в мем. Для этого юной участнице стихийной акции хватило «говорящего» выражения лица и одного красноречивого движения рукой в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.