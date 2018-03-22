Вице-мэр Москвы предложил онкобольным самим оплачивать позднюю стадию рака

Леонид Печатников, курирующий в Правительстве Москвы вопросы здравоохранения, предложил мотивировать граждан регулярно проходить первичные медицинские осмотры, чтобы выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Своим мнением чиновник поделился в эфире одного из местных телеканалов.

Сергей Денисов

Вице-мэр сослался на опыт Италии, Японии и Южной Кореи, которые меняют условия медицинской страховки, если гражданин не соблюдает условия контракта – вовремя не проходит диспансеризацию. По словам Печатникова, профилактическая диспансеризация метафорична техосмотру автомобиля, который нужно проходить два раза в год, чтобы выявить износ отдельных деталей. Если клиент отказывается от медицинской профилактики, то он изначально не выполняет условия контракта своего страховщика (государства), а значит и государство вправе менять правила игры.Вместе с тем, многие телезрители указали вице-мэру на то, что массово проходить диспансеризацию, даже в условиях Москвы, проблематично. Не хватит койко-мест и аппаратуры. На сегодняшний день только каждая четвертая клиника столицы способна провести первичный медосмотр по желанию клиента.Однако Леонид Печатников в конце интервью уточнил, что на данный момент это его личное мнение и сегодняшняя практика говорит о том, что больные с четвертой стадией рака, как правило, лечатся за свои деньги или средства, собранные друзьями.