Из-за домогательств Слуцкого РБК отозвало журналистов из Госдумы

РКБ сообщило про отзыв журналистов всех отделений из Госдумы начиная с 21 марта текущего года в связи с тем, что комиссия по этике не обнаружила доказательств сексуальных домогательств со стороны депутата Слуцкого в отношении журналистки редакции. Руководство РБК уверено, что такое решение признает жизненной нормой домогательства сексуального характера со стороны ньюсмейкеров к сотрудникам СМИ. РБК выражает протест против подобной позиции.
На сайте РБК акцентируется внимание на том, что отказ работы в Государственной Думе не будет иметь какого-либо отражения в функционировании информационного агентства – данные о деятельности нижней палаты Федерального собрания РФ будут публиковаться в полном объеме.
Леонид Слуцкий отказывается комментировать сложившуюся ситуацию. Ранее факты приставаний со стороны депутата были приведены в расследовании штаба Алексея Навального, приуроченного к 8-му марта.