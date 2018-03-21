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| | Из-за домогательств Слуцкого РБК отозвало журналистов из Госдумы

Из-за домогательств Слуцкого РБК отозвало журналистов из Госдумы

Сегодня, 21:43
РБК приняло решение про отзыв своих журналистов, работающих в Госдуме. Причиной этого стало заключение комиссии по этике, которая не нашла подтверждающих фактов сексуальных домогательств со стороны депутата Слуцкого.

Из-за домогательств Слуцкого РБК отозвало журналистов из Госдумы

 

РКБ сообщило про отзыв журналистов всех отделений из Госдумы начиная с 21 марта текущего года в связи с тем, что комиссия по этике не обнаружила доказательств сексуальных домогательств со стороны депутата Слуцкого в отношении журналистки редакции. Руководство РБК уверено, что такое решение признает жизненной нормой домогательства сексуального характера со стороны ньюсмейкеров к сотрудникам СМИ. РБК выражает протест против подобной позиции.

На сайте РБК акцентируется внимание на том, что отказ работы в Государственной Думе не будет иметь какого-либо отражения в функционировании информационного агентства – данные о деятельности нижней палаты Федерального собрания РФ будут публиковаться в полном объеме.

Леонид Слуцкий отказывается комментировать сложившуюся ситуацию. Ранее факты приставаний со стороны депутата были приведены в расследовании штаба Алексея Навального, приуроченного к 8-му марта.
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