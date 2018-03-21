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| | В Москве у водителя такси в машине нашли 21 монитор для навигации

В Москве у водителя такси в машине нашли 21 монитор для навигации

Сегодня, 19:19
Сотрудники ГИБДД в Москве остановили водителя такси, который продемонстрировал 21 монитор, интегрированные в салон автомобиля. Каждый из них располагался около лобового стекла, руля, а также приборной панели.

В Москве у водителя такси в машине нашли 21 монитор для навигации

 

Парочка из обнаруженных мониторов предназначалась для навигации. Зачем водителю службы такси 21 монитор на данный момент неизвестно. Кроме того, мужчина не смог и объяснить странное расположение гаджетов. Они заняли всю приборную панель в салоне машины, а также загородили почти половину лобового стекла. Кроме того, около 5 гаджетов расположились над сидениями.

Сотрудники ГИБДД попросили водителя убрать мониторы, чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге. Пользователи социальных сетей акцентировали внимание на том, что такое количество девайсов водителю могло быть необходимо для работы на нескольких службах такси. Сам же мужчина опроверг это.
Вещий Олег
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