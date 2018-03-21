В Москве у водителя такси в машине нашли 21 монитор для навигации

Сотрудники ГИБДД в Москве остановили водителя такси, который продемонстрировал 21 монитор, интегрированные в салон автомобиля. Каждый из них располагался около лобового стекла, руля, а также приборной панели.

Вещий Олег

Парочка из обнаруженных мониторов предназначалась для навигации. Зачем водителю службы такси 21 монитор на данный момент неизвестно. Кроме того, мужчина не смог и объяснить странное расположение гаджетов. Они заняли всю приборную панель в салоне машины, а также загородили почти половину лобового стекла. Кроме того, около 5 гаджетов расположились над сидениями.Сотрудники ГИБДД попросили водителя убрать мониторы, чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге. Пользователи социальных сетей акцентировали внимание на том, что такое количество девайсов водителю могло быть необходимо для работы на нескольких службах такси. Сам же мужчина опроверг это.