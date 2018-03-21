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| | Тучных людей лишили бизнес-класса

Тучных людей лишили бизнес-класса

Сегодня, 18:09
В китайских авиакомпаниях опубликовали новое указание, в котором запрещается летать толстым людям и пассажирам с грудными детьми бизнес-классом. Это решение приняли из-за того, что в новых самолетах сделаны короткие ремни безопасности.

Тучных людей лишили бизнес-класса

 

Конструкторы новых самолетов видимо выпустили из виду, что бизнес-классом летают не только стройные люди, и создали короткие ремни безопасности. Прикрепить дополнительный удлинитель к ремням невозможно, так как потом они станут помехой в случае аварийной ситуации подушкам безопасности. Летать же не пристегиваясь ремнями нельзя по технике безопасности авиаперелетов. Теперь авиакомпании вынуждены всем пассажирам, которые в обхвате талии более 142 сантиметров, отказывать в перелете бизнес-классом.

Отметим, что из-за такого неудобства сотрудники авиакомпаний вынуждены постоянно объяснять и извиняться перед тучными пассажирами за принесенные им неудобства.
Пелагея Лебединская
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