Раскрыты жуткие подробности производства колбасы

В ходе журналистского расследования удалось раскрыть жуткие детали того, как изготавливают колбасные изделия. В рецептах колбасы многих предприятий действительно нет мяса, если не считать мяса падали.

В ходе журналистского расследования удалось выяснить пугающие подробности производства российских колбасных изделий. Одна из них в том, что зачастую на производстве мясных изделий даже не пытаются поддерживать чистоту. Ведущий журналист расследования, который побывал на мясных комбинатах по всему миру, заключил, что из-за отсутствия чистоплотности, в России одни из самых грязных производств.Куда более пугающий факт в том, что в технической рецептуре многих колбас нет главного компонента – мяса. Некоторые комбинаты решают проблему покупки дорогого мяса – покупают дешевое в виде умерших коров. Стоит понимать, что на фермах животные умирают не естественной смертью, а от болезней.Приятный красно-розовый цвет мяса колбасе придает особый краситель кармин или Е120. Ни для кого не тайна, что в колбасах есть красители, но именно этот изготавливается из самок червей.Специалисты советуют при выборе колбасы ориентироваться на фирменные магазины, не доверять сомнительным производителям, продающим свой товар «по дешевке». Низкая цена может быть свидетельством низкого качества и большого количества добавок, ведь не может килограмм колбасы из мяса стоить дешевле собственно килограмма мяса.