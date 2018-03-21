Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом" Девушка-леопард решилась на кардинальные перемены во внешности Семёна Слепакова внесли в базу данных «Миротворец» Киркоров через соцсети поздравил детей с дебютом на показе Юдашкина Радиоведущую отстранили от эфира за равнение 74% россиян с приматами Камилла Байсарова развелась со вторым мужем В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом
| | Македония продлила еще на год безвизовый режим для России

Македония продлила еще на год безвизовый режим для России

Сегодня, 17:05
Чиновники Македонии до марта 2019 года увеличили срок действия поездок на их территорию без виз для жителей России.

Македония продлила еще на год безвизовый режим для России

 

13 марта этого года состоялось совещание правительства Македонии, на котором было вынесено постановление, увеличить еще на один год срок поездок на их территорию без виз, но только на кратковременные поездки, гражданам России. Визы отменяются только на те поездки, которые длятся не больше 90 дней раз в полгода. Для пересечения границы Македонии россиянам нужно иметь всего лишь загранпаспорт и страховой полис. Для тех поездок, в которых россияне рассчитывают дольше находится в Македонии, нужно оформлять визу. Тем россиянам, которые работают там, также необходимо делать визу.

Отметим, что безвизовый режим остается действительным до 15 марта 2019 года, а в дальнейшем, возможно, его еще продлят.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Еще год россияне смогут посещать Македонию без виз
Еще год россияне смогут посещать Македонию без виз

Еще год россияне смогут посещать Македонию без виз. Решение о продлении «безвиза» Македония приняла в одностороннем порядке. Для россиян это означает

Для граждан Грузии с 28 марта 2017 года открывается безвизовый режим для поездок в ЕС
Для граждан Грузии с 28 марта 2017 года открывается безвизовый режим для поездок в ЕС

Для граждан Грузии с 28 марта 2017 года открывается безвизовый режим для беспрепятственных поездок в страны Евросоюза. Таков итог пятилетних переговоров и

Правительство Македонии еще на год продлило год безвизовый режим для россиян
Правительство Македонии еще на год продлило год безвизовый режим для россиян

Правительство Македонии еще на год продлило год безвизовый режим для россиян. Отныне подобная возможность действует вплоть до 15 марта 2016 года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости