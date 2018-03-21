Македония продлила еще на год безвизовый режим для России

Чиновники Македонии до марта 2019 года увеличили срок действия поездок на их территорию без виз для жителей России.

Пелагея Лебединская

13 марта этого года состоялось совещание правительства Македонии, на котором было вынесено постановление, увеличить еще на один год срок поездок на их территорию без виз, но только на кратковременные поездки, гражданам России. Визы отменяются только на те поездки, которые длятся не больше 90 дней раз в полгода. Для пересечения границы Македонии россиянам нужно иметь всего лишь загранпаспорт и страховой полис. Для тех поездок, в которых россияне рассчитывают дольше находится в Македонии, нужно оформлять визу. Тем россиянам, которые работают там, также необходимо делать визу.Отметим, что безвизовый режим остается действительным до 15 марта 2019 года, а в дальнейшем, возможно, его еще продлят.